شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على إعادة أحمد ياسر ريان نهاية الموسم ورفض إعارته مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حسم موقف أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر المعار في صفوف سيراميكا كليوباترا.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية، أن موسيماني قرر إعادة أحمد ياسر ريان في نهاية الموسم إلى صفوف الفريق.

وأوضح أن موسيماني رفض تجديد إعارة اللاعب واستعادة خدماته في الموسم الجديد بعد تألقه مع فريق سيراميكا كليوباترا.