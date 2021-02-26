شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 2 / 2021 العديد من الاخبار المهمة أبرزها ، القيمة المالية تمنع انتقال فرجاني ساسى للدوري التركي.

القيمة المالية تمنع انتقال فرجاني ساسى للدوري التركي

الزمالك يبدأ دراسة السير الذاتية للمتقدمين على منصب المدير التنفيذى