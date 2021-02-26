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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 2 / 2021 العديد من الاخبار المهمة أبرزها ، القيمة المالية تمنع انتقال فرجاني ساسى للدوري التركي.
القيمة المالية تمنع انتقال فرجاني ساسى للدوري التركي
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