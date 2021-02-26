شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول مع شيفيلد في الدوري الأنجليزي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثر البحث الأن على محرك جوجل من كل عشاق الدورى الاجليزي لكرة القدم، عن كل ما يخص مباراة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدورى الأنجليزي مثل مستخدمين العديد من العبارات للبحث منها، موعد مباراة ليفربول مع شيفيلد – القنوات الناقلة لمباراة ليفربول مع شيفيلد – معلق مباراة ليفربول مع شيفيلد – تشكيل ليفربول مع شيفيلد – البث المباشر لمباراة ليفربول مع شيفيلد – قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول مع شيفيلد في الدورى الانجليزي وذلك بسبب رغبة المصريين في مشاهدة النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة شيفيلد يونايتد مع ليفربول عند التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدورى الإنجليزي الممتاز وذلك على ملعب برامول نيل معقل فريق شيفيلد والذى يسع لـ 32 ألف مشجع.

وتنقل قنوات بين سبورت 1 و2 أحداث المباراة بجانب استديو تحليلي قبل وبعد أحداثها.

ومن المتوقع ان تنقل قناة مكسبى المفتوحة على النايل سات أحداث المباراة كما هو متبع لديها.

ويبحث محمد صلاح على هز شباك شيفيلد ليحافظ على فرصه في الحصول على الحذاء الذهبي باقتناص لقب هداف الدوري الإنجليزي خصوصا وأنه يحتل الصدارة بـ17 هدف وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه.