شكرا لقرائتكم خبر عن المصري وسيراميكا.. تعادل مثير فى الشوط الأول و4 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريقى المصرى البورسعيدى وسيراميكا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم المصري مبكرا عن طريق عمر كمال من ضربة جزاء فى الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا فى الدقيقة العاشرة، وتقدم المصرى مرة أخرى عن طريق أوستن أوموتو فى الدقيقة 27 بتسديدة قوية قبل أن يتعادل من جديد أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء احتسبها نور الدين حكم اللقاء وأكدها الفار فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.

يلعب سيراميكا مباراة اليوم بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - شريف دابو، خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - رجب عمران - ميدو جابر ،خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - ضياء- قنديل - عاشور الادهم - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - فابريس نجا - ونيفول كوبينا - صالح جمعه.

فيما جاء تشكيل المصري لمواجهة الزمالك كالآتي :في حراسة المرمى: احمد مسعود، في خط الدفاع: علاء عطا. اسلام صلاح . عمرو موسي. احمد شديد قناوي، في خط الوسط الدفاعي: سعيدو سيمبوري. فريد شوقي، في خط الوسط الهجومي : محمد عنتر . عمر كمال عبد الواحد. محمد جريندو، وفي خط الهجوم: اوستن اوموتو

يدخل الفريق البورسعيدى مباراة اليوم بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في نفس الجولة ثم فاز على غزل المحلة بهدفين دون رد ليتأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 21 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 6 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء اليوم، ويحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 12هدف.