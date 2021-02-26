شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطلع رئيس الجمهورية على خطة مصر لاستضافة بطولات العالم حتى 2026 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أنه أطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن خطة وزارة الرياضة واستراتيجية العمل لاستضافة بطولات العالم في مختلف الألعاب الرياضية في الفترة من 2021- 2026

وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «اجتماع السيد الرئيس أمس تناول مناقشة كافة خطط واستراتيجيات الوزارة على مستوى الشباب والرياضة، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالشباب المصري في القرى والمحافظات المختلفة وتطوير مراكز الشباب بحيث تكون مراكز إشعاع ثقافي ورياضي».

وتابع: «الوزارة لديها خطة مجهزة بالفعل لكل البطولات الكبرى التي ستسعى مصر لاستضافتها خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصاً في ظل الطفرة الإنشائية والتطور الكبير في البنية التحتية للمنشآت الرياضية فضلا عن التوجيه باستثمار نجاح بطولة العالم لليد».