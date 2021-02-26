شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة نفسية في الزمالك لتأهيل أبو جبل قبل مباراة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد جهاز الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الكروى بالنادى، اليوم، لاحتواء الأزمة التي شهدتها مباراة الأبيض أمام تونجيث السنغالى، والمتعلقة برفض الحارس الجلوس احتياطيا، عقب مشاركة محمود عبدالرحيم جنش.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة حل الأزمة والوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، واحتواء غضب أبوجبل، الذي يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء عقب الخطأ الذي ارتكبه في مباراة الإسماعيلي التي فاز بها أبناء القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.