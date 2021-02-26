إعلامي رياضي يكشف تفاصيل إعارة كهربا.. وموسيماني لا يمانع

الشارقة - اميمة ياسر - في مفاجأة من العيار الثقيل، فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة تخص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، الذي يعتبر من اللاعبين المؤثرين لدى القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

وقال مهيب عبدالهادي، خلال حديثه ببرنامجه «اللعيب»، عبر قناة mbc: «فيه اتجاه لإعارة كهربا نهاية الموسم.. هل الكلام ده ممكن نشوفوا؟ موسيماني معندوش مانع.. أنا شايف كهربا بيأدي كويس جدا.. المجمل إيجابي مع الأهلي مباراة بعد مباراة بيحرز ممكن المستوى ميكونش ثابت ولكنه مؤثر». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتابع: «الكلام ده أخبار من داخل النادي الأهلي، ولكن كل خبر وله كواليسه، وممكن في أي وقت يتم التراجع عن الخبر ده لما يتألق خلال الفترة المقبلة، وده بيحصل كتير مع لاعبين كتير لما يتألقوا تكون اتخذت قرار برحيله ولما يتألق يتم تغيير القرار».

وخاض كهربا مع الأهلي هذا الموسم 13 مباراة بواقع 8 مباريات في بطولة الدوري، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، و4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ونجح في تسجيل هدفين ومباراة في كأس العالم للأندية، ولم ينجح في التسجيل أو في الصناعة.