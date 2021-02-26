بالتفاصيل.. رمضان صبحي مهدد بالايقاف أربع مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - أصبح رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مهددا بالإيقاف خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد اعتراضه على حكم اللقاء أمين عمر عقب نهاية مباراة الجونة، في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يكون تقرير أمين عمر حكم لقاء بيراميدز والجونة، فاصل في قرار إيقاف رمضان صبحي من عدمه خلال المباريات المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراضه عليه عقب نهاية المباراة مباشرة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ووفقا لـ الأئحة التي وضعتها اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز مهدد بالايقاف لمدة 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد اعتراضه على حكم اللقاء بشكل غير لائق.

وعقب انتهاء المباراة دخل رمضان صبحي في مشاداة كلامية واعتراض على أمين عمر حكم اللقاء، فور انتهاء فريقه أمام الجونة، قبل أن يتدخل هاني سعيد وينهي الأمر بشكل نهائي.

وكان بيراميدز تعادلا إيجابيًا أمام الجونة بعدما كان متقدما بهدف دون رد ونجح عمر السعيد لاعب الزمالك المعار لفريق الجونة في تسجيل هدف التعديل في الثواني الأخيرة، النتيجة رفعت من رصيد بيراميدز إلي النقطة 19 فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، جمعها من الانتصار في 4 مباريات و7 تعادلات، وتلقى الفريق هزيمتين، بينما ارتفع رصيد نادي الجونة إلى النقطة 20 في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة جمعها من الانتصار في 5 لقاءات و5 تعادلات وتلقيه الفريق 4 هزائم في المسابقة.