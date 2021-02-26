شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يؤدى جلسة فى الجيم وتدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة فى «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى، ويخضع «معلول» لبرنامج علاجى وتأهيلى بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة الجماعية فى المباريات.

ونفذ معلول برنامجه التأهيلى قبل انطلاق المران الذى يقام عصر اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 فى بطولة الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، أن الأهلى لم يتعاقد مع مهاجمين جدد، سواء من اللاعبين المحليين أو من جنسيات أخرى، وأن ما يتردد فى هذا الشأن كلام عارٍ تماما من الصحة.

وأوضح أن فريق الكرة بالنادى يعيش حالة من الاستقرار على جميع الأصعدة، ويضم نخبة من أبرز اللاعبين فى كل الخطوط، وأن تركيز الجميع ينصب على توفير الأجواء المناسبة للفريق فى مشواره الإفريقى والمحلي، لمواصلة تحقيق البطولات والانتصارات.

وأضاف توفيق، أنه لا صحة تماما لما تردد عن تلقى ترشيحات لضم لاعبين جدد فى الوقت الراهن، خاصة مع تبقى فترة طويلة على نهاية الموسم، وأن التعاقد مع صفقات جديدة بالأهلى يجرى وفقا لمعايير محددة، حيث يتم تقييم الأمور من كافة الجوانب بعد نهاية الموسم ومناقشة رؤية الجهاز الفنى مع لجنة التخطيط للكرة، وبالرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض فى هذا الشأن.

وأشار مدير التعاقدات إلى أن الفترة الحالية لم تشهد التطرق إلى التفاوض أو التعاقد مع لاعبين جدد فى أى مركز من المراكز، خاصة أن الهدف الرئيسى فى المرحلة الحالية هو دعم الفريق ومساندته لتحقيق طموحات جماهير الأهلى على كافة المستويات، بعد الفوز ببطولة الدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.