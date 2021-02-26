الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم، الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد «الأهلي والسلام»، ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، وفقًا للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.
ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من تنزانيا، والانتهاء من مواجهة سيمبا في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
أجاي
ويتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي اليوم عن ضرورة التفكير في مواجهة الطلائع القوية والفوز فيها وكذلك علاج الأخطاء التى ظهرت في أداء الفريق خلال مواجهة سيمبا ويأتي في مقدمتها عدم التمركز الجيد لللاعبين في المباراة وترك مساحات للمنافسين للتسديد كما حدث في مباراة سيمبا أكثر من مرة بجانب إهدار الفرصة.