شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم، الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة طلائع ‏الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد «الأهلي‏ والسلام»، ضمن منافسات ‏الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، وفقًا للبرتوكول ‏الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

‏ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ‏عقب العودة من تنزانيا، والانتهاء من مواجهة سيمبا في ثاني جولات دور المجموعات بدوري ‏أبطال أفريقيا.‏



أجاي

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات بعد قليل بعد راحة سلبية حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من تنزانيا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، ويخوض الفريق مران اليوم على ملعب التتش في إطار استعدادات المارد الأحمر لمباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

ويسبق مران اليوم محاضرة من موسيماني يتحدث خلالها مع اللاعبين عن ضرورة إغلاق صفحة أفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف من سيمبا الثلاثاء الماضي بتنزانيا في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وهي الخسارة التى جعلت الأهلي مُطالب بالإنتفاضة في الجولات المقبلة والفوز من أجل الحفاظ على حظوظه مُبكراً في التواجد بالأدوار التالية للبطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها.

ويتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي اليوم عن ضرورة التفكير في مواجهة الطلائع القوية والفوز فيها وكذلك علاج الأخطاء التى ظهرت في أداء الفريق خلال مواجهة سيمبا ويأتي في مقدمتها عدم التمركز الجيد لللاعبين في المباراة وترك مساحات للمنافسين للتسديد كما حدث في مباراة سيمبا أكثر من مرة بجانب إهدار الفرصة.