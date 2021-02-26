الامارات | مسؤول سوري يطلب إعادة النظر في عقوبة عمر خريبين بـ"الحرمان مدى الحياة"

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سوري يطلب إعادة النظر في عقوبة عمر خريبين بـ"الحرمان مدى الحياة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب رئيس الاتحاد الرياضي العام في سورية، فراس معلا، عن أمله، في إعادة اتحاد الكرة في بلاده، النظر بالعقوبة التي قضت نوفمبر الماضي، بحرمان عمر خريبين لمدى الحياة من المشاركة مع المنتخب السوري.

وقال معلا في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية: "أتمنى إعادة النظر في العقوبة التي فرضت على خريبين"، مشيراً إلى أن الاتحاد السوري لكرة القدم مطالباً بتحقيق الهدف الذي يصبوا إليه عشاق الكرة السورية، بتأهل منتخب "نسور قاسيون" إلى كأس العالم 2022.

وأوضح: "إذ لم يتأهل منتخب سورية إلى كأس العالم 2022، فعلى الاتحاد السوري لكرة القدم أن يقدم استقالته".

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم قد صادق في نوفمبر الماضي، على قرار حرمان عمر خريبين، من تمثيل منتخب سورية بشكل نهائي، ومنعه المشاركة في أي نشاط يخص اتحاد الكرة في سورية مدى الحياة، في قرار جاء رداً على تصريحات اللاعب المثيرة للجدل، حول أزمته مع مدرب منتخب "نسور قاسيون" التونسي نبيل معلول، ورفضه القاطع مستقبلاً الوجود في قائمة المنتخب طالما معلول على رئاسة الجهاز الفني، في تصريحات أدلى بها خريبين رداً على قرار اتخذه التونسي بطرده من المعسكر الخارجي الذي أقيم حينها في ضيافة الإمارات، وقبيل لقاء المنتخب السوري الودي أمام نظيره الأوزباكستاني، بذريعة تدخل خريبيين بالأمور الفنية.

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