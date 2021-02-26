شكرا لقرائتكم خبر عن هدف كوكا في الوقت القاتل يقود أولمبياكوس إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي على حساب أيندهوفين والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجّل النجم المصري أحمد حسن كوكا مُهاجم أولمبياكوس اليوناني هدفًا في الوقت القاتل في المباراة التي تغلب فيها آيندهوفن الهولندي بهدفين لهدف على أولمبياكوس، لكن الفريق اليوناني تمكن من التأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي، بعد انتصاره ذهابًا بنتيجة 4-2.



وحل أولمبياكوس ضيفًا على آيندهوفن في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على ملعب «فيليبس ستاديون» في هولندا، ليستفيد النادي اليوناني من قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، ليتأهل لدور الـ«16».

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين سجّلهما إيران زاهافي في الدقائق 23 و44.

وفي الشوط الثاني حاول أولمبياكوس إحراز هدف على الأقل، من أجل تجنب الإقصاء من البطولة، ودفع مدرب أولمبياكوس، بـ أحمد كوكا من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 80 بدلًا من بورما.

وسدد كوكا كرة بالرأس ولكن الحارس تصدى لها، لتعود له من جديد لتسكن مرمى آيندهوفن.