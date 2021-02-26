شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة المصرى وسيراميكا فى برج العرب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره سيراميكا فى الخامسة عصر اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في نفس الجولة ثم فاز على غزل المحلة بهدفين دون رد ليتأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ترتيب المصرى البورسعيدى وسيراميكا فى جدول الدوري

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 21 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 6 مواجهات وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء اليوم، ويحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 12.

على ماهر يبحث عن استعادة الانتصارات وشعبان يسعى لمواصلة الانتفاضة

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه باستعادة الانتصارات لاسيما في ظل تقارب النقاط مع منافس اليوم للحفاظ على موقعهم بالمربع الذهبى للدوري، في المقابل طالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بمواصلة الانتفاضة وتحقيق فوز ثمين اليوم لإقتحام المربع الذهبى.

التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام المصرى البورسعيدى

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام المصرى البورسعيدى مكونا من: "عامر عامر، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين".

التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام سيراميكا

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى، أمام سيراميكا مكونا من: "أحمد مسعود، فريد شوقي،سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسي، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان، أحمد جمعة".