شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك فى 12 مباراة بالدورى حتى الآن؟ 7 أرقام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر الزمالك قمة جدول الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.

وفى أخر ظهور بالدوري حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على نظيره الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف وحيد، فى القمة الكروية التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وفى هذا التقرير نقدم ماذا قدم الزمالك خلال الـ12 مباراة في الدورى حتى الآن..

سجل الزمالك 21 هدفا حتى الآن ليكون أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف فى الدورى المصرى خلال الـ12 مباراة فى المسابقة المحلية.

أكثر الفرق محاولة على مرمى الخصوم بواقع 63 محاولة يليه الأهلى بـ52 ومن ثم بيراميدز بـ50 مرة.

أكثر الفرق التى ارتطمت تسديدات لاعبيه بالعارضة بواقع 7 مرات فيما يليه طلائع الجيش من خلال 6 مناسبات.

أكثر الفرق التى تحافظ على نظافة شباكها بواقع 7 مباريات.

معدل تسجيل الزمالك 1.75 هدف فى المباراة الواحدة على الرغم من عدد الأهداف المتوقعة خلال اللقاء الواحد والتى تساوى 1.69.

مباراة واحدة فقط لم ينجح الزمالك في التسجيل بها كانت أمام أسوان، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الطرفين.

الزمالك هو ثالث أقوى دفاع فى الدورى المصرى، حيث استقبل الزمالك 6 أهداف فى 12 مباراة، بينما الأهلى هو أقوى دفاع بواقع 4 أهداف فقط.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد 7 جولات جديدة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، مباريات الفريق الأبيض في الجولات القادمة.

الزمالك ضد سيراميكا يوم الخميس 11 مارس في تمام الساعة 7.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة

الزمالك ضد الأهلي يوم الأحد 18 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة.

الإنتاج الحربي ضد الزمالك يوم الخميس 22 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة

الزمالك ضد البنك الأهلي يوم الإثنين 26 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.

الزمالك ضد المقاولون يوم الخميس 29 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة

الزمالك ضد بيراميدز يوم الأحد 2 مايو في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة

الزمالك ضد سموحة يوم الخميس 6 مايوم في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرون. -الزمالك ضد الأهلي يوم الإثنين 10 مايو في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون.

كما حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة من الدور 32 لبطولة كأس مصر بحيث تقام فى 14 أبريل المقبل حيث يلتقي الاهلى مع النصر فى التاسعة والنصف مساء الاربعاء الموافق 14 أبريل المقبل على ستاد الاهلى والسلام ، بينما يلتقى بيراميدز مع العبور بالقليوبية فى نفس اليوم على ستاد الدفاع الجوى بالتاسعة والنصف أيضاً فيما يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود فى التاسعة والنصف أيضاً بنفس اليوم على ستاد القاهرة الدولى.