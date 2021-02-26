رئيس "النجوم" يوضح كواليس عرض بنفيكا لـ "كريم فؤاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، إن من يُشرف على قطاع الناشئين بناديه واختيار اللاعبين المميزين هو طاقم من نادي بنفيكا البرتغالي.

وأضاف رئيس نادي النجوم، في مداخلة مع برنامج "اللعيب":"هذا الطاقم هو من رشح كريم فؤاد للصعود للفريق الأول بالنادي وهو من أتى له بعرض بنفيكا البرتغالي.

وأشار الطويلة، إلى أن العرض الذي وصل للاعبه كريم فؤاد كان على سبيل المعايشة مع فريق بنفيكا يعقبها القيد في أحد الأندية البرتغالية على أن يعود إلى بنفيكا إذا أرادوا.

ويلعب كريم فؤاد، في صفوف نادي إنبي على سبيل الإعارة من نادي النجوم ـ الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى ـ؛ حيث يمكن للنادي البترولي تفعيل بند شراء لاعب المنتخب الأولمبي مقابل 15 مليون جنيه.