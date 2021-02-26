إبراهيم عبد الخالق: الإنتاج يُعاني من سوء حظ غير طبيعي.. وتعجلت بالرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال إبراهيم عبد الخالق، لاعب الإنتاج الحربي، إن فريقه يُعاني من سوء حظ غير طبيعياً؛ فمنذ بداية الموسم والنتائج ليست في صالحهم.

وأضاف عبدالخالق، خلال مداخلة ببرنامج "اللعيب":"نتمنى الخروج من هذه الكبوة، مازال أمامنا 3 مباريات بالدور الأول والدور الثاني بالكامل من الدوري، لقد واجهنا سوء حظ رفقة كابتن مختار مختار ثم رحل في فترة صعبة وجاء كابتن حمادة صدقي في فترة صعبة وأتمنى أن يفوق الفريق خلال الفترة المقبلة".

ويحتل الإنتاج الحري المركز 16 بجدول الدوري برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن البنك الأهلي صاحب الرصيد ذاته من النقاط ولكنه في المركز 15.

وتطرق مقدم البرنامج في حديثه مع إبراهيم عبد الخالق عن مرحلته في الزمالك، ليرد اللاعب بـ:"تعجلت في الخروج على سبيل الإعارة من الزمالك، الحياة قرار وأخذت قراراً بالرحيل لصفوف دجلة لكي أشارك وكل شيء قسمة ونصيب ولكن كان من المفترض أبقي في الزمالك ولكنني استعجلت لرغبتي في المشاركة ثم العودة مرة أخرى فكان لي الشرف اللعب نادي الزمالك وفعلى ذلك من اسمي من الأرض للسماء".

وأتم لاعب القلعة البيضاء السابق تصريحاته بالإشارة إلى أن الزمالك يمتلك "أجمد" لاعبين في مصر كأفراد:"ولكن لا أعلم لماذا يواجههم سوء حظ فمباراة تكون رائعة يمتعون جماهيرهم وربما يسقطوا في أخرى مع فريق أقل منهم في المستوى".