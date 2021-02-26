شكرا لقرائتكم خبر عن هنري يستقيل من تدريب مونتريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقال المهاجم الدولي السابق الفرنسي تييري هنري من تدريب فريق مونتريال إمباكت المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم، والذي يشرف عليه منذ عام 2019، لأسباب عائلية، بحسب ما أعلن النادي الكندي الخميس.

وأكد ابن الـ 43 عاماً والذي تم تداول اسمه كمدرب محتمل لنادي بورنموث في الدرجة الأولى الانجليزية، أنه لم يتمكن من رؤية أطفاله الذين بقوا في المملكة المتحدة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتحدث بطل العالم مع المنتخب الفرنسي عام 1998 عن سنة صعبة جداً على الصعيد الشخصي من أجل تبرير قراره، بحسب ما جاء في بيان أصدره مونتريال.

وعزا أفضل هداف في تاريخ منتخب «الديوك» (51 هدفاً) في البيان أسباب استقالته قائلاً: مع الكثير من الأسى، قررت أن اتخذ هذا القرار، والفراق مؤلم جداً لي ولأطفالي. يجب عليّ اتخاذ قرار العودة إلى لندن ومغادرة مونتريال.

في المقابل، أشار أوليفييه رونار، المدير الرياضي للنادي الكندي إلى أن رحيل تييري هنري أمر مؤلم وسابق لأوانه لأنه كان واعداً جداً.

ولم تكن نتائج الفريق بإشراف هنري على قدر التوقعات في عام 2020 إذ خرج من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، كما أقصي من تصفيات الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي في العام ذاته.

وكان مهاجم أرسنال الانجليزي ويوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني السابق بدأ مسيرته التدريبية في عام 2018 مع نادي بداياته موناكو، بعدما كان أمضى عامين كمساعد مدرب للمنتخب البلجيكي.