الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
النصر - حتا 17:30
بني ياس - عجمان 17:30
شباب الأهلي - خورفكان 20:15
الشارقة - الجزيرة 20:15
دوري الهواة
الإمارات - دبا الفجيرة 17:30
الحمرية - العربي 17:30
دبا الحصن - البطائح 17:30
ليفانتي - بلباو 00:00
الدوري الألماني
بريمن - فرانكفورت 23:30
الدوري الفرنسي
رين - نيس 00:00
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