الامارات | الرميثي يتألق في كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي يتألق في كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس الإماراتي محمد الرميثي، على صهوة الفرس «كارامبا»، في منافسة من جولة واحدة، أول من أمس، وهي الأولى من فئة الثلاث نجوم في بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز. وجاءت البطولة بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، برعاية اتحاد الفروسية، وشارك فيها 70 فارساً وفارسة، نجح منهم 28 فارساً في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ، وحددت مراكز الفرسان بأفضلية الزمن. وقالت اللجنة المنظمة أمس: «سجل الرميثي أفضل زمن بلغ 59.43 ثانية، مستفيداً من مشاركته ضمن آخر فرسان القائمة (م 69)، وقراءته المتأنية لمسار الشوط، وما حفل به من أسئلة تحتاج إلى إجابة داخل الميدان، وهو ما وفق فيه الفارس الرميثي». ونال جائزة المركز الثاني الفارس الإيراني فرهانغ صادقي، المشارك رقم (13) مع الجواد «غازارو في دي ال»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 62.50 ثانية، وحصد جائزة المركز الثالث الفارس علي خلفان الجهوري بالجواد «هيرميس دو ماريبوسا».

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