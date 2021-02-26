الامارات | الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بطل السباحة والإنقاذ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بطل السباحة والإنقاذ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج نائب مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، العميد الدكتور خلفان سلطان الكندي، فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأوشل لبطولة السباحة والإنقاذ، التي أقيمت في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ضمن «درع قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021»، وتضمنت سباحة بحر تتابع بمشاركة سبعة فرق يمثلون القطاعات الشرطية. وحاز فريق أكاديمية سيف بن زايد المركز الثاني، وحصل فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الثالث، وتضمنت البطولة السباحة والإنقاذ في البحر لمسافة 1800 متر بنظام التتابع يتكون كل فريق من ثلاثة لاعبين.

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