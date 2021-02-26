الامارات | «الفار» تُحبط «ريمونتادا» الوحدة بـ 10 لاعبين أمام الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفار» تُحبط «ريمونتادا» الوحدة بـ 10 لاعبين أمام الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت تقنية الفيديو (الفار) الوصل من خسارة محققة في الوقت القاتل، بعدما أحرز الوحدة هدفاً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل أن يتم إلغاء الهدف وتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، أمس، على استاد الوصل بزعبيل في الجولة 18 من دوري الخليج العربي، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 28 نقطة، ويصل رصيد «الإمبراطور» إلى العدد نفسه من النقاط.

دخل الوحدة اللقاء بطريقة هجومية وكاد السوري عمر خريبين يحرز الهدف الأول بعد مرور 40 ثانية فقط من بداية المباراة، عندما استلم الكرة داخل منطقة جزاء الوصل وراوغ البرازيلي سانتوس نيريس، وسدد كرة قوية تصدى لها سلطان المنذري، بينما أخطأ فارس جمعة في إبعاد أول هجمة وصلاوية، ووصلت الكرة إلى علي صالح الذي انفرد بالمرمى وتعرض للعرقلة من الحارس محمد الشامسي داخل منطقة الجزاء، وأحرز فابيو ليما الهدف الأول لـ«الفهود» في الدقيقة الثامنة.

في المقابل نشط «العنابي» في آخر خمس دقائق من الشوط الأول وسدد خريبين كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها المنذري، وأكملها الكوري الجنوبي لي ميونغ في المرمى، محرزاً هدف التعادل (42).

أما الشوط الثاني فشهد أفضلية نسبية للوصل في وسط الملعب، وفي الدقيقة 74 حصل ناصر محمود على ركلة جزاء وطرد الحكم مدافع الوحدة، البرتغالي روبين فيليبي، وأضاف فابيو ليما الهدف (79)، بينما أخطأ يوسف المهيري في تمرير الكرة إلى عمر خريبين الذي أحرز الهدف الثاني بطريقة رائعة من فوق سلطان المنذري (82)، قبل أن يحرز البرازيلي لوكاس بيمنيتا الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ولكن الحكم ألغى الهدف عقب استعانته بتقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

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