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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم سلبي لـ نابولي في الدوري الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021
تعرض فريق نابولي الإيطالي للاقصاء من منافسات الدوري الأوروبي، وذلك من دور الـ 32 على يد غرناطة الإسباني، لكنه خرج من البطولة بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الإسباني بثنائية نظيفة.
واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات، انه تم إقصاء نابولي في 3 من آخر 4 مناسبات لعب فيها في دور 32 من الدوري الأوروبي، حيث ودع البطولة على يد فياريال موسم 2015/16 ، امام لايبزيغ في موسم 2017/18، زيورخ في موسم 2018/19، وغرناطة في موسم 2020/21.
وبهذا الأخفاق الأوروبي ومع تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري الإيطالي أصبح مستقبل جينارو غاتوزو مع نابولي على المحك خلال الأيام المقبلة.