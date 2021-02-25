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رقم سلبي لـ نابولي في الدوري الاوروبي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم سلبي لـ نابولي في الدوري الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

تعرض فريق نابولي الإيطالي للاقصاء من منافسات ​الدوري الأوروبي​، وذلك من دور الـ 32 على يد ​غرناطة​ الإسباني، لكنه خرج من البطولة بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الإسباني بثنائية نظيفة.

واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات، انه تم إقصاء نابولي في 3 من آخر 4 مناسبات لعب فيها في دور 32 من الدوري الأوروبي، حيث ودع البطولة على يد فياريال موسم 2015/16 ، امام لايبزيغ في موسم 2017/18، زيورخ في موسم 2018/19، وغرناطة في موسم 2020/21.

وبهذا الأخفاق الأوروبي ومع تراجع نتائج الفريق في بطولة أصبح مستقبل جينارو غاتوزو مع نابولي على المحك خلال الأيام المقبلة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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