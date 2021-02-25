شكرا لقرائتكم خبر مسيرة للشعلة الأولمبية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال منظمون أمس إن مسيرة الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الصيفية التي تقام في طوكيو ستنطلق من مدينة فوكوشيما اليابانية يوم 25 مارس المقبل، مع اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتم تشجيع الناس على متابعة المسيرة عبر الإنترنت، وطلب المنظمون من المشاهدين الذين سيكونون على جانب الطريق ارتداء الكمامات، وعدم الهتاف للحد من إمكانية انتشار فيروس كورونا.

وكشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عن الإجراءات التي ستطبق خلال المسيرة التي تستمر 121 يوما، والتي ستنطلق من مركز تدريب كرة القدم «جي-فيلدج» بالقرب من محطة فوكوشيما النووية، والتي شهدت قبل عشر سنوات أسوأ حادث نووي شهدته اليابان.

وقال المنظمون في بيان إن المبادئ التوجيهية «تمت صياغتها لضمان حماية جميع المشاركين في مسيرة الشعلة الأولمبية، والمشجعين والمشاهدين، بالإضافة إلى السكان المحليين».

ويحمل الشعلة بالتعاقب عشرة آلاف شخص عبر جميع المحافظات الـ47 في اليابان. وتنتهي المسيرة في الحفل الافتتاحي لأولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو.

وقال حاكم محافظة شيمان الغربية، تاتسويا ماروياما الأسبوع الماضي إنه يدرس إلغاء المسيرة في المنطقة لأنه غير راض عن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المطبقة من قبل الحكومة المركزية وحكومة مدينة طوكيو.

وعارض مارويانا، الذي لم تتأثر مقاطعته بالوباء إلى حد كبير، إقامة الأولمبياد.

وقال «اعتقد إنه من غير المقبول أن ينتشر فيروس كورونا في الأولمبياد كمهرجان للسلام».

وبحسب استطلاع حديث للرأي، فإن نحو 80% من الشعب الياباني قالوا إنه يجب إلغاء أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية، أو إعادة جدولة الحدثين في ظل استمرار الوباء.

وتم فرض الطوارئ في عشر محافظات، بينها طوكيو والمناطق المحيطة بها، منذ مطلع يناير بسبب عودة تفشي عدوى كورونا.

ويتوقع أن ترفع الحكومة الإجراءات في بعض المحافظات قريبا.

ولم تشهد اليابان حتى الآن معدلات انتقال للعدوى مثل تلك التي شهدتها أوروبا والولايات المتحدة، وقد سجلت نحو 428,500 حالة إصابة ونحو 7647 وفاة بسبب العدوى، وفقا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية.