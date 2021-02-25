شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقترب من ارتداء شارة قيادة ليفربول بعد إصابة كبار الريدز (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول Liverpool من حمل شارة قيادة فريقه خلال المباريات المقبلة خاصة في ظل الغيابات التي تضرب القيادات الكبرى داخل قعلة الأنفليد.

ويغيب عن كتيبة عدد من كبارة القادة أمثال هندرسون الذي تعرض للإصابة خلال اللقاء الماضي أمام إيفرتون الذي خسر فيه الريدز بهدفين نظيفين، فضلا عن تعرض جميس ملنر، أيضا للإصابة خلال اللقاءات السابقة في الدوري الإنجليزي- premier league.

ووفقا لموقع ليفربول إيكو liverpoolecho مع إصابات هندرسون وميلنر وفان ديك، يفتقد ليفربول لقائده الثلاثة المختارين الأول مع جيني فينالدوم الرابع في القيادة واللاعب الذي حصل على شارة القيادة عندما غادر هندرسون الملعب ضد رجال كارلو أنشيلوتي.

مو صلاح mo salah يحمل شارة القيادة حال ابتعاد فينالدو عن التشكيلة الأساسية للفريق أو إصابته خلال الفترة المقبلة. وأكد التقرير أن محمد صلاح mohamed salah، يستطيع أن يقود فريقه داخل الملعب بمهاراته الفردية المميزة وشخصيته القيادية القوية التي تمنحه قيادة زملائه وجماهيره خلال الموسم الصعب.

ليفربول إيكو يكشف توقيت حمل صلاح لشارة قيادة الريدز

محمد صلاح خلال مباراة ليفربول و لايبزيج في دوري أبطال أوروبا - صورة أرشيفية

وكان بركان الغضب انفجر داخل قلوب جماهير ليفربول الإنجليزي عقب الخسارة أمام إيفرتون، مساء السبت الماضي، داخل معقل الريدز «الآنفيلد» بهدفين نظيفين. وأجمع عدد كبير من الجماهير الحمراء على موقع التواصل الاجتماعي، على رحيل الخط الهجومي للفريق باستثناء محمد صلاح، الذي يعد بعيدا عن دائرة الهجوم من قبل جماهير ليفربول.

وكتب أحد المشجعين: محمد صلاح هو اللاعب الوحيد في الهجومي الثلاثي الذي يجب علينا الاحتفاظ به، يجب رحيل فينالدوم والتعاقد مع مهاجمين ولاعبين في خط الوسط وقلب دفاع في الصيف.

وقال آخر، إن ليفربول يمتلك حاليا النجم المصري محمد صلاح في الخط الهجومي بمفرده، إذا لم يسجل صلاح فالمهاجمان ماني وفيرمينو يخلدان في النوم. وأضاف آخر، صلاح لاعب جيد، ولكن غوصه الكثير يفسد كل شىء، قاصدا أن النجم المصري يحاول السقوط كثيرا داخل منطقة الجزاء.

وتابع مشجع ثالث، صلاح أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم، الإصابات هي مشكلتنا الرئيسية، لكن حقيقة أننا لا نستطيع التسجيل إلا إذا قدم صلاح لحظة من السحر، ولا يمكننا خلق أي شيء ضد الفرق التي تكون خلفنا، أمر مقلق للغاية. وأضاف مشجع آخر: «إذا لم يتمكن ليفربول من حصد دوري أبطال أوروبا، أعتقد أن صلاح أو ماني أحدهما سيرحل».