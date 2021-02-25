شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوضح سبب استبعاد محمد صبحي من معسكر العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد صبحي حارس المرمى خضع للأشعة والتى أثبتت معاناته من تمزق بالعضلة الخلفية، وهو ما تقرر على أثره استبعاده من معسكر الفريق بالعين السخنة استعدادا لمباراة الأهلى.

وأضاف طبيب الفريق :”قائد الاسماعيلي يخضع حاليا لجلسات تأهيل بأحد المراكز الطبية بالقاهرة وفضل الجهاز الفنى استكماله التأهيل على أن يعود لصفوف الفريق عقب انقضاء المعسكر”.

وبالحديث عن موقف باهر المحمدى أجاب قائلا :”المدافع الدولي يواصل التأهيل وسيكون جاهزا للتدريبات منتصف مارس القادم “ ، وأتم حديثه :”محمود البدري الظهير الأيسر أجرى مؤخرا جراحة الرباط الصليبى بنجاح بينما يؤدي أحمد أيمن ظهير الفريق برنامجه العلاجي بشكل منتظم”.

على الصعيد ذاته ، فرض عماد سليمان عضو اللجنة الفنية، المشرف على فريق الكرة حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش في العين السخنة والمقرر انطلاقه اعتبارا من اليوم ولمدة خمسة أيام.

جاء هذا ، بغية فرض التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الإستفادة المثلى من المعسكر المغلق وذلك قبيل استئناف المشوار المحلي بالمواجهة المنتظرة أمام الأهلى فى قمة الأسبوع الثاني عشر في مارس القادم..وكان الفريق قد غادر اليوم الخميس للسويس تمهيدا لبدء معسكره