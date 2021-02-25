شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستضيف الجونة الليلة فى الجولة 14 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل بيراميدز المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 13 هدف.
ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجونة مكون من :" شريف إكرامى فى حراسة المرمى، فى الدفاع عمر جابر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامى، فى خط الوسط: نبيل عماد دونجا -إبراهيم حسن - محمد فاروق - إيراهيم عادل - محمود حمادة، فى الهجوم دييجو رولان أو محمود وادى".
ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام بيراميدز مكونا من: "إسلام طارق، محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم، نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب".