شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستضيف الجونة الليلة فى الجولة 14 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف بيراميدز نظيره الجونة في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على راسينج كلوب الايفوارى والتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية كما شهد أخر ظهور للفريق السماوى بالدوري فوز على الطلائع بهدف دون رد ، فيما خسر الجونة من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة عشرة للدوري.

ويحتل بيراميدز المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 13 هدف.

وطالب الارجنتينى رودلفو المدير الفني لبيراميدز بمواصلة الانتفاضة واستكمال قطار النتائج الجيدة لتعديل المسار المحلى بعد التأهل الافريقى ، بينما شدد رضا شحاته المدير الفني للجونة على لاعبيه ضرورة استعادة قطار الانتصارات للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجونة مكون من :" شريف إكرامى فى حراسة المرمى، فى الدفاع عمر جابر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامى، فى خط الوسط: نبيل عماد دونجا -إبراهيم حسن - محمد فاروق - إيراهيم عادل - محمود حمادة، فى الهجوم دييجو رولان أو محمود وادى".

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام بيراميدز مكونا من: "إسلام طارق، محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم، نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب".