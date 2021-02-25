شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستضيف إنبى ضمن مؤجلات الدوري المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره إنبى في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق بنفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 27 هدف، فيما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

وطالب حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالتركيز لتحقيق الفوز لاسيما أن مباراة اليوم لاتقبل القسمة على اثنين في ظل تعقد موقف الفريق بجدول المسابقة، في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لانبى على لاعبيه ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات لإستعادة مركز مميز بجدول المسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام انبى مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام الإنتاج الحربى مكونا من :"محمود جاد ، رامي صبري، كريم فؤاد، علي فوزي، زياد بوغطاس ، صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى عادل، عبد الرحمن عامر ، دينوبيتر جود، جون اوكاي".