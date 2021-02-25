جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة بمباراته المؤجلة أمام إلتشي “ليلة إحياء الليجا”

استعاد برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الفوز العريض الذي حققه مساء اليوم الاربعاء على ضيفه إلتشي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما منذ الجولة الأولى.

ورفع برشلونة رصيد نقاطه لـ 50 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن إشبيلية الرابع والذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام نفس الفريق “إلتشي”، تم جدولتها إلى يوم 17 مارس المقبل.

وبات برشلونة على بُعد 5 نقاط من أتلتيكو مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني، وبفارق نقطتين فقط عن الغريم التقليدي “ريال مدريد” والذي لعب مثله مثل البرسا مباراة أكثر من أتلتيكو مدريد المؤجل له لقاء منذ الجولة 18 أمام أثلتيك بلباو، ستقام يوم 10 مارس المقبل بعد تأجيلها مرتين بسبب العاصفة الثلجية.

ويبدو أن الصراع بين إشبيلية وريال سوسيداد وفياريال على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني هذا الموسم قد بدأ في التلاشي، بسبب تمكن العملاق الأندلسي من الفوز لخمس مباريات متتالية بينما سقط سوسيداد في التعادل مرتين وفاز ثلاث مرات، بينما خسر فياريال مرة وتعادل 4 مرات.

وتراجع فياريال الذي كان ثالثًا على مدار النصف الأول من الموسم الأول، إلى المركز السادس برصيد 37 نقطة بسبب سوء النتائج خلال الجولات الخمس الماضية، ليبدأ حلم من نوع آخر بالترشح إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل عن طريق الحفاظ على المركز السادس أمام ريال بيتيس صاحب المركز السابع برصيد 36 نقطة والذي تحسن كثيرًا تحت قيادة مدربه مانويل بيلجريني في الآونة الأخيرة بثلاث انتصارات وتعادل.

والتالي جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد مباراة اليوم بين برشلونة وإلتشي

أتلتيكو مدريد: 55 نقطة (23 مباراة) ريال مدريد: 52 نقطة (24 مباراة) برشلونة: 40 نقطة (24 مباراة) إشبيلية: 48 نقطة (23 مباراة) ريال سوسيداد: 41 نقطة (24 مباراة) فياريال: 38 نقطة (24 مباراة) ريال بيتيس: 36 نقطة (24 مباراة) ليفانتي: 31 نقطة (24 مباراة) غرناطة: 30 نقطة (24 مباراة) أثلتيك بلباو: 29 نقطة (23 مباراة) سلتا فيجو: 29 نقطة (24 مباراة) فالنسيا: 27 نقطة (24 مباراة) أوساسونا: 25 نقطة (24 مباراة) قادش: 25 نقطة (24 مباراة) خيتافي: 24 نقطة (24 مباراة) آلافيس: 22 نقطة (24 مباراة) إيبار: 21 نقطة (24 مباراة) بلد الوليد: 21 نقطة (24 مباراة) إلتشي: 21 نقطة (23 مباراة) هويسكا: 19 نقطة (24 مباراة)

..