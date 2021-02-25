الامارات | الفجيرة واتحاد كلباء.. ديربي بـ 3 نقاط حاسمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة واتحاد كلباء.. ديربي بـ 3 نقاط حاسمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف الفجيرة منافسه اتحاد كلباء، اليوم في الساعة 17:30، ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، وعينه على أهم ثلاث نقاط لتحقيق تطلعاته إلى البقاء بالدوري، إضافة إلى كون المواجهة ديربي الإمارات الشمالية.

ويعد الفجيرة الأحوج إلى نقاط المباراة للحفاظ على مركزه الـ12 الذي يوجد فيه برصيد 10 نقاط، والاقتراب تدريجياً من المراكز الأفضل، مستفيداً من استعادة معظم لاعبيه المصابين الذين افتقد جهودهم خلال الفترة الماضية، وأبرزهم قائد الفريق خليل خميس، والنيجيري موفتاو، بينما سيواصل حارس المرمى عبدالله اسماعيل غيابه.

بينما يتطلع صاحب المركز التاسع، اتحاد كلباء، برصيد 23 نقطة، إلى مواصلة النتائج الإيجابية، وآخرها التعادل في الجولة الماضية أمام مستضيفه الوصل (4-4)، خصوصاً مع تعافي حارس المرمى جمال عبدالله، وجاهزية ثنائي الدفاع عمر الخديم ومحمد سبيل.

وكان اتحاد كلباء والفجيرة قد تواجها خمس مرات في دوري المحترفين، فاز الفجيرة في ثلاث وتعادلا مرة واحدة، بينما كانت نتيجة آخر مباراة فوز اتحاد كلباء بهدف نظيف.

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