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الامارات | فوز الوصل والظفرة في افتتاح تكميلي مراكز دوري السلة

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الوصل والظفرة في افتتاح تكميلي مراكز دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريقا الوصل والظفرة الفوز في افتتاح الدور التكميلي، لتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن في دوري كرة السلة، فتغلب الإمبراطور على الوحدة «94-84»، والظفرة على بني ياس «72-68»، أول من أمس، على صالة نادي الجزيرة.

ونال لاعبو الوصل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ثم الرابع بواقع «27-21، و28-23، و20-18»، فيما اكتفى العنابي لنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث «22-19»، والتي لم تكن كافية له للعودة بنتيجة المباراة.

وفي سيناريو مغاير، ضمن الظفرة تحقيق انتصاره، بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة بنتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع «23-16، و20-12»، وذلك بعد أن فشل بني ياس في العودة بنتيجة المباراة، رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع، بواقع «14-11 و26-18».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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