الدوري الاسباني: برشلونة يدك حصون التشي بثلاثية نظيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

حقق برشلونة فوزاً مستحقاً على ضيفه ​التشي​ بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم. وغابت الاهداف عن الشوط الأول من اللقاء الذي خيّم التعادل السلبي على نتيجته.



ومع إنطلاقة الشوط الثاني فرض النادي الكتالوني سطوته على اللقاء وإفتتح قائد ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة 48 قبل أن يعود الأرجنتيني ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 69 ليعود جوردي ألبا ويختتم أهداف البلاوغرانا بهدفه في الدقيقة 73.

ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث فيما تجمد رصيد التشي عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر.