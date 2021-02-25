مورينيو: حققنا انتصارًا مهمًا وهدف ديلي آلي رائع للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

اعرب المدرب البرتغالي لنادي ​توتنهام​ الانكليزي ​جوزيه مورينيو​ عن سعادته الكبيرة في تأهل فريقه الى دور الـ 16 من ​الدوري الاوروبي​ عقب الفوز على ​فولفسبرغر​ النمساوي برباعية نظيفة في مباراة الاياب.



وصرح السبيشل وان قائلا: "فوز توتنهام على الفريق النمساوي برباعية هو انتصار مهم للغاية، قدم اللاعبون مباراة رائعة علما انها لم تكن سهلة في البداية".

وعن مقصية ديلي آلي، اختتم: "لست بحاجة إلى الحديث عن ذلك الهدف لأن جميع الناس في مختلف أنحاء العالم سيشاهدونه، بالنسبة لي ما يتعلق بشأن ذلك الهدف هو أن آلي لعب بشكل جيد للغاية، يمكنك أن ترى أنه ليس لائقًا بدرجة كاملة ولكن في هذه اللحظة حيث سنلعب كل ثلاثة أيام سيكون مهمًا".