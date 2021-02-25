شكرا لقرائتكم خبر عن جدو يرشح كهربا لمركز جديد بالأهلى ..ويكشف خليفة مصطفى محمد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجى جدو لاعب المنتخب الوطني والأهلى السابق أن ازمة هجوم المنتخب تكمن في طريقة اللعب المختلفة حاليا عن الفترة الماضية وهو ليس في المنتخب فقط ولكن في بعض الأندية أيضا حيث أصبح دور المهاجم أن يكون خلق مساحات أمام القادمين من الخلف أو الأطراف مما جيعل هناك فرص لتهديف الفريق ليس عن طريق المهاجم ولكن كان له دور محوري في صناعة الفرصة مثلما يحدث في المنتخب حيث هناك تركيز على محمد صلاح وتريزيجيه

وأعترف جدو انه لايوجد حاليا في مصر المهاجم القناص الذي يمكنه انهاء المباراة ولكن هناك مهاجمين جيدين مثل سيف الجزيري في الزمالك هو مهاجم جيد كنت اتابعه عندما كان في المقاولون أما أسامة فيصل فيحتاج للإعارة اكثر مثلما حصل مع مصطفي محمد لانه صغير السن فقط تابعته في مباراة تونجيث بطل السنغال ويحتاج لخبرات واحتكاك يخوض فيها تجارب مختلفة وأيضا في الأهلى هناك مروان محسن يقوم بدور جيد وأيضا والتر بواليا ومحمد شريف وهناك كهربا يمكنه اللعب كمهاجم صريح.

وقال مستقبل هجوم الأهلى في صلاح محسن وأحمد ياسر ريان فهما صغيرا السن ولديهم إمكانيات كبيرة مشيدا بقرار ريان بالخروج على سبيل الإعارة لنادي سيراميكا افضل من قلة الفرصة في الاهلى حتي يعود بشكل افضل لقيادة الهجوم الأحمر

وقال الأجانب ليس لهم دور في أزمة الهجوم في مصر ففي الوقت السابق كان هناك مهاجمين أجانب وأيضا مصريين أقوياء ولهم باع كبير مثلما حدث في وجود الانجولي فلافيو تواجد أيضا عماد متعب هداف المنتخب.