شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم المالى أليو ديانج مع الأهلى قبل عرض جالطة سراى التركى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الدولى المالى أليو ديانج نجم خط وسط فريق النادى الأهلى، دائرة اهتمام فريق جالطة سراى التركى، تمهيدا لتقديم عرض فى الانتقالات الصيفية المقبلة وفقا لتقارير تركية.

وأكدت صحيفة "TaK Vim"التركية، أن أليو ديانج نجم خط وسط الأهلى، محط اهتمام فريق جالطة سراى لضمه على طريقة مصطفى محمد مهاجم الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أضافت، أن ديانج خطف أنظار كشافى جالطة سراى التركى، خلال متابعتهم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، وقدموا تقريراً إيجابياً عن النجم المالى إلى الجهاز الفنى بقيادة فاتح تريم، لاتخاذ قرار حاسم بشأن بدء المفاوضات الرسمية مع الأحمر.

وكان الأهلى قد تعاقد مع اليو يانج مقابل مليون و100 ألف دولار قادما من مولودية الجزائرى فى الانتقالات الصيفية فى عام 2019، لينج فى التتويج مع الأهلى بالدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية مونديال الأندية.

وقبل عرض جالطة سراى التركى، نستعرض ماذا قدم ديانج مع القلعة الحمراء..

خاض أليو ديانج مع الأهلى هذا الموسم 16 مباراة فى جميع المسابقات، 9 مباريات فى الدورى، و4 فى دورى أبطال أفريقيا، و3 لقاءات فى كأس العالم للأندية، استطاع خلالها تسجيل هدف وحيد وصناعة مثله كان أمام سونيديب.

ومع الأهلى تاريخيا، لعب 57 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى، وجاءت أهدافه في شباك سونديب وكانو سبورت وبيراميدز.