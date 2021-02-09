صفقات مانشستر يونايتد | سولشاير يسعى لترميم دفاعه من الدوري الالماني

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى بقوة لتدعم خط دفاعه في الميركاتو الصيفي القادم، ويستهدف مدافعًا من فريق لايبزيج الألماني.

وربطت عدة تقارير صحفية سابقة مانشستر يونايتد وليفربول، بمدافع لايبزيج، دايوت أوباميكانو، لكن يبدو أن العملاق الألماني بايرن ميونخ متقدمًا بفارق كبير على جميع المنافسين في سباق التعاقد مع المدافع الفرنسي.

لذلك بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية؛ حول مانشستر يونايتد اهتمامه لزميل أوباميانكو في لايبزيج، وهو الفرنسي الآخر “إبراهيما كوناتي” الذي سيكون هدف الشياطين الحمر لتدعيم دفاع الفريق في الميركاتو الصيفي القادم.

ولعب كوناتي (21 عامًا) 12 مباراة بين البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا مع لايبزيج هذا الموسم 2020/21، ويعتبر المدافع الفرنسي أحد النماذج الناجحة لسياسة النادي الألماني في انتقاء المواهب.

وانتقل كوناتي إلى لايبزج في يوليو 2017، قادمًا من صفوف “سوشو” الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وشارك كوناتي في 86 مباراة بقميص لايبزيج بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وتلقى 16 بطاقة صفراء.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيلقى منافسة قوية على كوناتي، من مواطنيه ليفربول وتشيلسي، وذلك حسبما اختتمت صحيفة الإندبندنت تقريرها.