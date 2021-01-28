شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تكتسي باللون الأحمر.. وكواليس استقبال أتوبيس الأهلي بقطر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جماهير الأهلي المتواجدة في قطر التجهيز لاستقبال البعثة الحمراء التي ستصل العاصمة القطرية الدوحة غدا استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث جهز الجماهير الحمراء اللافتات وقمصان الأهلي لارتدائها مع وصول البعثة الحمراء للدوحة.

واتفقت رابطة الأهلي في قطر والتي تضم العديد من العناصر يقودهم حسن عاشور الذي يجهز أغنية للنادي الأهلي ومعه محمد يونس على استقبال الأهلي بشكل لائق، حيث اتفقوا مع الأمن القطري على استيقاف أتوبيس الأهلي في احدى الأماكن المخصصة، لتحفيز اللاعبين وترديد الأغاني الخاصة بالجماهير الحمراء، في ظل صعوبة استقبال البعثة بالمطار وفقا للإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.

ويواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الرابع من فبراير فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏

لافتات الجماهير الجمراء بالدوحة

رابطة مشجعي الاهلي بقطر تحضر لاستقبال البعثة الحمراء

رابطة مشجعي الاهلي بقطر تحضر لاستقبال البعثة الحمراء

لافتات الجماهير الجمراء بالدوحة

لافتات الجماهير الجمراء بالدوحة