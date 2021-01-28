شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تكرم الدراج البلوشي وفريق الدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بناء على توجيهات الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، كرمت الأمانة التنفيذية لمجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، الدراج ياسر البلوشي، من فريق شرطة دبي بعد تتويجه، بطلاً لسباق الهواة الإماراتيين، ضمن النسخة الخامسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي أقيمت بمنطقة سيح السلم.

وكرمت الأمانة التنفيذية لمجالس المبادرات الحكومية فريق دراجات شرطة دبي لحصوله على المركز الثالث على مستوى الفرق، بحضور الرائد عنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، والنقيب المهندس خليفة الروم نائب رئيس مجلس القيادات الشابة، والسيدة عواطف السويدي، المدير التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية، وعائشة علي بن تميم أمين مجالس المبادرات الحكومية بالوكالة.

أثنت الأمانة التنفيذية لمجالس المبادرات الحكومية على المشاركة المشرفة للدراج ياسر البلوشي ولفريق شرطة دبي في السباقات وإحراز مراكز متقدمة، متمنية لهم المزيد من النتائج المتقدمة ودوام التوفيق والنجاح.