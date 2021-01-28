شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيل مصطفى محمد إلى التحقيق.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إحالة مصطفى محمد مهاجم الفريق، إلى التحقيق، بعد غيابه عن تدريبات الفريق أمس، وهو ما أدى إلى استبعاده من قائمة مواجهة مصر المقاصة، التى تقام اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان مصطفى محمد قد رفض نزول التدريبات بالأمس رغم تواجده في النادي، منتظراً رد الإدارة على عرض سانت إتيان الفرنسى بعدما نزل على رغبة الزمالك وقرر دفع المبلغ المتفق عليه في شراء اللاعب وهو 5 ملايين دولار، كاش وليس بالتقسيط.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مسائية مع مصطفى محمد لمعرفة سبب غيابه عن التدريبات، حيث أصر مصطفى محمد على تمسكه بعرض سانت إتيان، وهو ما رفضته إدارة النادي بسبب تصريحات رئيس النادي الفرنسي ضد إدارة الزمالك، وأبلغوا اللاعب بتحويله إلى التحقيق لغيابه عن التدريبات ومحاولة وضع النادي تحت الأمر الواقع، قبل مباراة مهمة بالدوري.

وأعلن عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن اقتراب انتهاء صفقة إعارة مصطفى محمد لنادي جالاطا سراي التركي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال سالم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: الخلاف مع سانت إتيان كان على طريقة السداد إلا أن تصريحات رئيس النادي الفرنسي، كان يجب أن نتخذ معها موقفاً حاسماً، وتم إغلاق باب التفاوض تماماً مع النادي الفرنسي، والأمور تعثرت تماماً رغم تقديمهم 3 اعتذارات متتالية، ولكن لم نتوقف عند الاعتذارات وقلنا أنها مرفوضة لأن الأمور دخلت في التشكيك في الزمم.

أضاف: أخبار الصحف الفرنسية عن اتمام الصفقة غير دقيقة، ونؤكد على أن باب المفاوضات مغلق تماماً مع هذا النادي ومصطفى محمد يمكن أن يحترف بأي نادي إلا هذا الفريق، ونجهز لرفع قضية خلال الفترة المقبلة ضد سانت إتيان.

استكمل: الموضوع اتقفل وهيخلص النهاردة تحديداً كل الأمور تسير في اتجاه الاتفاق مع جالاطا سراي إعارة لمدة سنة ونصف بنية البيع بقيمة 2 مليون دولار، في حالة الشراء 4 مليون دولار .

واختتم: القناعة لدى مصطفى أن اللى تطوله أحسن من اللي ما تطولهوش، وجالاطا سراي من الفرق الكبيرة في الدوري التركي.