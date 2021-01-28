مصدر: مفاوضات الأهلي مع أكرم توفيق لتعديل قيمة عقده وليس تمديده

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القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الأهلي أن مفاوضات إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء، مع أكرم توفيق لتعديل قيمة عقده، وليس لتمديده كما تردد في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن اللاعب قام بتمديد عقده مع الأهلي لمدة 5 مواسم قبل الخروج للإعارة إلى الجونة في الموسم الماضي، بحيث يبدأ العقد الجديد مع القلعة الحمراء مع بداية الموسم الحالي.

قال المصدر إن مفاوضات الأهلي مع أكرم توفيق لتعديل قيمة عقده بالنادي، لاسيما أن اللاعب وقع على بياض قبل خروجه للإعارة، حيث كان اللاعب يتقاضى 2.5 مليون جنيه في عقده القديم مع الأهلي، ويرغب في زيادة عقده في الفترة القادمة.

أضاف المصدر أن أكرم توفيق ووكيل أعماله نادر شوقي سيعقدان جلسة مع مسئولي الأهلي عقب عودة الفريق الأحمر من قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الرابع من فبراير فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏