شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالوا فراعنة اليد عقب الوداع المشرف للمونديال أمام الدنمارك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث لاعبي منتخب مصر لكرة اليد، على الخروج المشرف من مونديال مصر 2021، بعد الخسارة أمام الدنمارك فى ربع النهائي برميات الترجيح واحتلال المركز السابع فى الترتيب العام لكأس العالم.

من جانبه، وجه كريم هنداوي كاتونجا حارس منتخب مصر لكرة اليد رسالة إلى الجمهور بعد الهزيمة أمام الدنمارك فى ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بمصر، وقال كاتونجا فى تصريحات صحفية:" متزعلوش و كان نفسنا نفرحكم ، وبذلنا اقصى جهد وكان نفسنا نوصل لاكتر من كده و لكن الحظ لم يحالفنا ".

فيما قال يحيى الدرع نجم المنتخب في تصريحات خاصة أن الجميع شاهد الأداء القتالى والرجولة حتى آخر المباراة، ولكن في النهاية عدم التوفيق والنصيب، ولكننا كمنتخب عرفنا قيمة أنفسنا، وقدرتنا وقوتنا.

وأضاف لاعب الفراعنة أن البطولات القادمة ستشهد مزيد من التألق والأداء الأقوى لنسعد ونفرح الجماهير، وبالنسبة للاولمبياد فسوف نبذل قصارى جهدنا والقتال لتحقيق أفضل نتيجة، وفى النهاية هذا الجيل من اللاعبين يجب أن يكمل ويستمر كثير من السنوات.

بينما قال محمد سند لاعب منتخب اليد، أن اللاعبون يعرفون مدى قوتهم، ومقدرتهم فى تقديم أداء قوى قائلا :"عارفين أن إحنا منتخب قوى وقدمنا مباراة قوية و لكن لم يحالفنا الحظ "، وأَضاف سند أنه بالتأكيد يوجد حالة حزن بين صفوف المنتخب ، و لكن سنستطيع الإلمام بالفريق للإستعداد جيدا لدورة الألعاب الاولمبية التى ستقام بطوكيو.

فيما أكد باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب اليد أنه فخور بلاعبى المنتخب، مشيرا إلى اللاعبين قدموا أداء ومباراة عالمية أمام منتخب عالمى، مشيدا بأداؤهم طوال مشوار البطولة، وتابع باروندو "كنا نلعب أمام بطل العالم، بالتأكيد الدنمارك فريق قوي جدا لكن لم نكن محظوظين في النهاية وخسرنا بالرميات الترجيحية".

وأضاف المدير الفنى لمنتخب اليد: "لعبنا أمام فريق قوي هو بطل العالم حتى اللحظة الحالية، والفريق الوحيد الذي لم يخسر أو يتعادل أي مباراة في هذه النسخة حتى الآن"، وواصل المدير الفني الإسباني : "الوقت غير مناسب الآن لتحليل المباراة والحديث عن الأخطاء، لعبنا 20 دقيقة إضافية وبالتأكيد اللاعبون تعرضوا لإجهاد كبير لكن سعيد بالأداء القوي والرائع".