الامارات | نجم كويتي يهدد بإزاحة المصري أحمد حسن من لقب "عميد لاعبي العالم"

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم كويتي يهدد بإزاحة المصري أحمد حسن من لقب "عميد لاعبي العالم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات الكويتي المخضرم، بدر المطوع، ثاني أكثر اللاعبن مشاركة في المباريات الدولية على مستوى العالم. وشارك المطوع نجم فريق القادسية الكويتي في الشوط الثاني من الودية التي خسرها المنتخب الكويتي على يد مضيفه العراقي بهدفين مقابل هدف أمس، وأقيمت في البصرة بالعراق.

ويتصدر النجم المصري السابق أحمد حسن قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية برصيد 184 مباراة ويحمل لقب عميد لاعبي العالم وحل المطوع في المركز الثاني برصيد 180 مباراة.

واحتل أحمد كانو نجم منتخب عمان المركز الثالث برصيد 180 مباراة أيضا يليه سيرخيو راموس نجم منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 178 مباراة، يليه الحارس السعودي السابق محمد الدعيع في المركز الخامس برصيد 178.

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