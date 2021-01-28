شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض ضم حارس وظهير .. الأهلي يغلق باب الصفقات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة الحمراء، أغلقت باب إبرام صفقات جديدة خلال الانتقالات الشتوية الجارية، مكتفية بصفقة والتر بواليا الذي انضم للأهلي قادما من الجونة، والذي تم قيده بدلا من الأنجولي جيرالدو.

وأوضح المصدر أن الأهلي لا يحتاج لضم أي لاعب جديد في أي مركز لوجود أكثر من لاعب على نفس المستوى في كل مركز، مشيرا إلى أن تركيز الفريق منصب على التحضير الجيد للمشاركة في كأس العالم للأندية والظهور بشكل مشرف والمنافسة على تحقيق إنجاز جديد للمارد الأحمر على المستوى الدولي.

وشدد المصدر أن الإدارة الحمراء استبعدت فكرة ضم حارس مرمى جديد أو ظهير أيمن باعتبار أنهما المركزين اللذين عليهما لغط بشأن التدعيم في الميركاتو الحالي من عدمه، وفضلت أن تؤجل الإدارة الحمراء ملف التدعيمات للميركاتو الصيفي المقبل.

وترى إدارة الأهلي أن الفريق يضم أكثر من حارس مرمى مميز ولا يحتاج للتعاقد مع حراس جدد، وكذلك وجود أكثر من لاعب يجيد اللعب في الجبهة اليمنى ويعوض محمد هاني حال غيابه مثل أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة.