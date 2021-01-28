شكرا لقرائتكم خبر عن غموض مصير كريم فؤاد مع إنبي.. والأهلى يترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من كريم فؤاد ظهير أيمن إنبي والمعار من النجوم أن إدارة الفريق البترولى لم تستقر حتى هذه اللحظة على مصير اللاعب سواء بتفعيل عقده من النجوم أومناقشة العروض التي تلقاها اللاعب في الانتقالات الشتوية الحالية.

أكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إدارة نادى إنبي لم تتخذ خطوة جديدة في ملف تفعيل عقد كريم فؤاد، موضحا أن اللاعب في الفترة الحالية يركز مع فريقه في التدريبات من أجل الظهور بصورة جيدة في المباريات.

وفى ذات السياق مازالت صفقة كريم فؤاد، وانتقاله إلى النادي الأهلى، تخطف الأنظار بعد التصريحات المتبادلة بين الأطراف الثلاثة مع رغبة اللاعب بشأن الانضمام إلى القلعة الحمراء وتحقيقه أحلامه الكروية.

الأهلى يُفكر فى ضم كريم فؤاد لتدعيم الجبهة اليمنى فى ظل عدم قناعة موسيمانى التامة بقدرات أحمد رمضان بيكهام الذى تعاقد معه الأهلى الصيف الماضى من دجلة، فضلا عن إعجابه بقدارت فؤاد، وعلى الرغم من أن النية كانت تتجه في الأهلي لتأجيل صفقة ظهير أنبي لانتقالات الصيف المقبلة فإن رغبة الفريق البترولى في ضم صلاح محسن مهاجم الأهلي قد تُعجّل بإتمام الصفقة في يناير وليس نهاية الموسم.

وأوضح عبد الناصر محمد موقف إدارة ناديه من تفعيل بند شراء كريم فؤاد، حيث تعاقد الفريق البترولى مع اللاعب قبل بداية الموسم الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في عقد اللاعب يفيد بأولوية نادي إنبي فى شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 15 مليون جنيه، كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًا وليس عرضًا محليًا مشيرا إلى أنه في الوقت الحالى لم يفعل بند شراء اللاعب ولم يحسم هذا القرار، موضحا أن اللاعب يبذل قصارى جهده فى الفترة الحالية من أجل التجهيز لأولمبياد طوكيو، خاصة أنه نال إعجاب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، وشارك اللاعب برفقة الفراعنة فى مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية والتى أقيمت فى مصر خلال الفترة الماضية.