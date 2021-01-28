بعد الخسارة المشرفة أمام الدنمارك.. صلاح يوجه رسالة مؤثرة لرجال منتخب اليد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

وجه نجم ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح، رسالة شكر للمنتخب الوطني لكرة اليد، بعد الخسارة أمام منتخب الدنمارك في بطولة كأس العالم.

وكتب صلاح في تغريدة له على تويتر: " كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم.. فخورين جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".

وتأهل المنتخب الدنماركي للدور نصف النهأئي لمونديال اليد، بعد فوزه على المنتخب المصري برميات الجزاء بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بنتيجة 35 / 35 .

وقدم المنتخب الوطني مباراة تاريخية أمام الدنمارك حامل اللقب، وكان ندا قويا لأبطال العالم واستطاع أن يتعادل مع منافسه القوي في الوقت الأصلي للمباراة وكذلك الأشواط الإضافية، إلا أن رميات الجزاء كان لها الكلمة .

وبذلك تأهلت الدنمارك للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.