شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: تلقيت إشادة كبيرة من بوفون وفالديز بعد مونديال الأندية 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلي الأسبق، ذكريات الفوز ببرونزية مونديال الأندية 2006 مع الجيل الذهبي للأهلي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

وقال أمير عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع شوبير: "فوجئت بمشاركتي بديلا للحضري المصاب، ورغم إصابتي شاركت في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع".

وتابع: "لم يكن أحد يعلم بإصابتى سوى أحمد ناجي والدكتور إيهاب علي، والأهلي علمنا القتال لآخر نفس، وكانت فرصة جميلة بالنسبة لى".

وأكمل: "بعد المباراة بوفون وفالديز عملاقا حراسة المرمى تحدثا عنى بشكل مميز بعد بطولة 2006، وفالديز تذكرني فى إحدى المباريات التي أعقبت مونديال الأندية بسنوات".

وعن البطولة هذا الموسم قال حارس الأهلي الأسبق إن الفريق الأحمر يستطيع تخطي الدحيل لأنه يضم عناصر لديها خبرات كبيرة ومنهم حسين الشحات الذي وصل مع العين لمراحل متقدمة جدا مع العين الإماراتي قبل موسمين.

وأثنى عبد الحميد على المستوى الذي ظهر به محمد الشناوي حارس الأهلي، وتمنى أن يظهر بشكل لا يقل عن المستوى الذى ظهر به في كأس العالم".

وكان النادي الأهلي قد وصل للبطولة موسم 2006، حينها بعدما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بصعوبة كبيرة علي حساب الصفاقسي التونسي.

وقد لُعبت تلك البطولة في اليابان وفاز نادي إنترناسيونال البرازيلي باللقب، حيث تغلب على نادي برشلونة 1/0 في المباراة النهائية.

وخاض النادي الأهلي المباراة الافتتاحية أمام نادي أوكلاند سيتي وانتصر حينها بهدفين نظيفين سجلهما فلافيو ومحمد أبو تريكة.

وفي المباراة التالية خسر الأهلي بأداء مشرف للغاية أبهر الجميع أمام نادي إنترناسيونال البرازيلي 2/1.

وقد حصل الأهلي علي الميدالية البرونزية في هذه النسخة بعدما تغلب علي كلوب أمريكا 2/1 بهدفي محمد أبو تريكة، الذى توج في ذلك الحين هدافا للبطولة بثلاثة أهداف وبفارق هدف عن فلافيو، وشارك النادي الأهلي في هذه النسخة تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي.

وضمت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية حينها 24 لاعبا وهم ..عصام الحضرى ونادر السيد وأمير عبد الحميد وعماد النحاس وشادى محمد ووائل جمعة وأحمد السيد ومحمد صديق وعبد الإله جلال وأحمد صديق ومحمد عبد الله وإسلام الشاطر وطارق السعيد وأحمد شديد قناوى ومحمد شوقى وحسن مصطفى وحسام عاشور وأكوتى مانساه وأحمد حسن ووائل رياض ومحمد أبو تريكة وأسامة حسنى وفلافيو أمادو وعماد متعب.