محمد الفلاح - أول تعليق من الاتحاد المصري لليد بعد ملحمة الدنمارك

الخميس 28 يناير 2021

ظهر منتخب مصر لكرة اليد بأداء رائع أمام الدنمارك بطل المونديال في نسخته السابقة، إذ قدم اللاعبون أفضل ما لديهم في المواجهة التي خاضوها في دور الثمانية ببطولة العالم المقامة على أرض الفراعنة، والتي انتهت بخسارتهم بعد مباراة نارية.



ويقول هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: "إمكانيات فريقنا خلال البطولة كانت تؤهلنا للصعود على منصة التتويج لكن رميات الترجيح حالت دون ذلك".

وأضاف نصر بعد دقائق من المباراة الحماسية: "اللاعبون بذلوا أقصى ما في طاقتهم أمام الدنمارك حتى اللحظة الأخيرة، واجهنا بطل العالم ببسالة وقتال على كل كرة، وصلنا إلى أبعد نقطة ممكنة في تلك المباراة."

وخسرت مصر أمام الدنمارك برميات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل 35 – 35 في منافسة اتسمت بالندية والإثارة مع كل دقيقة.

ويسترسل رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: "أشكر الفريق على إعادة الجماهير من جديد لتشجيع كرة اليد من خلال الأداء اللافت لهم خلال مبارياتهم في المجموعة الرابعة ودور الثمانية".

ويردف نصر بينما يواسي اللاعبين: "قوام المنتخب الأساسي أعمارهم صغيرة ومازال لديهم الكثير لتقديمه في المنافسات القادمة، أعتقد أن المستقبل لهم خاصة بعد اكتساب احترام جميع الفرق"

ويؤكد نصر أن الاتحاد المصري لكرة اليد يدعم الفريق المصري رغم الخسارة موضحا حرصه على التواصل مع اللاعبين بعد المباراة للشد من أزرهم نظرا لحزنهم الشديد بعد الهزيمة.