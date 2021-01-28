سوق الانتقالات | برشلونة يترقب قرار توخيل بشأن ألونسو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتحام الظهير الأيسر لتشيلسي الإنجليزي، ماركوس ألونسو دائرة خيارات برشلونة، لتدعيم هذا المركز في الميركاتو الصيفي القادم.

ويسعى برشلونة لتدعيم مركز الظهير الأيسر، الذي يمتلك فيه حاليًا كلا من، جوردي ألبا، الذي يشارك بشكل أساسي، وجونيور فيربو، الذي بات قريبًا من الانتقال لفريق آخر.

ووفقًا لصحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن الظهير الأيسر لتشيلسي، ماركوس ألونسو بات من المرشحين للعب في صفوف برشلونة.

وخرج ألونسو (30 عامًا) من حسابات مدرب تشيلسي السابق، فرانك لامبارد الذي أقُيل مؤخرًا، وكان هناك اتجاه لرحيل الظهير الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك قبل إقالة الإنجليزي وقدوم المدرب الألماني، توماس توخيل.

وسينتظر برشلونة معرفة موقف ألونسو، من المشاركة مع توخيل، قبل تحديد مدى إمكانية ضم لاعب يبلغ من العمر 30 عامًا.

فيما كشفت تقارير صحفية أخرى، عن رغبة برشلونة في التعاقد مع الظهير الأيسر لفالنسيا الإسباني، لويس جايا (25 عامًا)، الذي يعتبر من الأفضل في مركزه بإسبانيا حاليًا، لكن الخفافيش لن يفرط في قائده بسهولة وسيطلب مقابل كبير من أجل تركه.

جدير بالذكر أن ماركوس ألونسو انضم إلى تشيلسي في صيف 2016، قادمًا من صفوف فيورنتينا الإيطالي نظير 23 مليون يورو، وشارك الظهير الأيسر الإسباني في 152 مباراة مع البلوز بمختلف المنافسات، تمكن خلالها من تسجيل 22 هدفًا وتقديم 17 تمريرة حاسمة.

كما حقق ألونسو مع تشيلسي ثلاثة ألقاب؛ الدوري الإنجليزي الممتاز 2016/17، كأس إنجلترا 2017/18، والدوري الأوروبي (يوروبا ليج) 2018/19.