ما دخل العنصرية في مشادة إبراهيموفيتش ولوكاكو؟

اختار النجم السويدي زالاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان، فيديو يظهر طفلًا أبيض وآخر أسود يتعانقان ويركضان معًا، وذلك للتأكيد على موقفه ضد العنصرية، بعد مشاداة مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في كأس إيطاليا.

وعلق إبراهيموفيتش عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي على مقطع الفيديو المنشور على منصة تبادل الصور “إنستجرام” قائلًا: “في عالم زالاتان لا مكان للعنصرية”.

وأضاف: “كلنا من نفس العرق، كلنا متساوون، جميعنا لاعبو كرة قدم بعضنا أفضل من البعض الآخر”.

وتعرض كلا من لوكاكو وإبراهيموفيتش للإنذار، عقب دخولهما في مشاداة كلامية، بعد أن طالب المهاجم البلجيكي بخطأ بسبب تدخل من أليسيو رومانيولي قائد ميلان في المباراة التي فاز بها إنتر ميلان 2 / 1 في دور الثمانية من المسابقة.

وشهدت المباراة طرد إبراهيموفيتش، الذي سجل هدف التقدم لميلان في الشوط الأول، وذلك بعد تلقيه الإنذار الثاني في المباراة التي سجل فيها روميلو لوكاكو هدفًا من ضربة جزاء، قبل أن يمنح الدنماركي كريستيان إريكسن الفوز لإنتر في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.