شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم 27/ 1/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء الموافق 27/ 1/ 2021 جاء فى مقدمتها، الزمالك لمصطفى محمد: كرامة النادى أغلى من ملايين سانت إتيان، باتشيكو يحسم قرار عودة أيمن حفني، وساسى يؤمن مستحقاته بشكوى ضد النادى قبل الرحيل.

الزمالك لمصطفى محمد: كرامة النادى أغلى من ملايين سانت إتيان

جدد مسئولو نادى الزمالك رفضهم فتح باب التفاوض مرة أخرى مع سانت إتيان الفرنسى، الذى مازال مصرًا على طلبه بضم مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لاسيما وإن الفريق الفرنسى جدد عرضه وأكد استعداده سداد 5 ملايين دولار "كاش" نظير ضم اللاعب.

الزمالك يقترب من ضم سيف الدين الجزيرى من المقاولون العرب

اقترب مسؤلو نادي الزمالك من التوصل لاتفاق مع نظرائهم بنادى المقاولون العرب من أجل الحصول على خدمات المهاجم التونسى سيف الدين الجزيرى لتدعيم هجوم الفريق الأبيض خاصة مع اقتراب مصطفي محمد من الرحيل وخوض تجربة الاحتراف فى نادي جالاتا سراى التركى.

الزمالك ردًا علي انتقال مصطفى محمد لجالاطا سراى التركى: لسة مافيش حاجة رسمى

كشف الدكتور حسين السمرى عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك حقيقة التوصل لاتفاق رسمي مع نادى جالاتا سراى التركى بشأن حصول الأخير على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء سواء على سبيل الإستعارة أو الشراء بشكل نهائي.

الزمالك يربط مصير عروض عمر السعيد ببقاء مصطفى محمد

رفض مسئولو الزمالك مناقشة العروض التي تلقاها عمر السعيد مهاجم الفريق لحين حسم مصير احتراف مصطفي محمد مهاجم الزمالك خلال السااعات المقبلة.

مصطفى محمد: بعض الأشخاص وقفوا في طريق احترافى رغم تلبيتى طلبات الزمالك

رد مصطفى محمد مهاجم الزمالك على الأنباء التي تناثرت بخصوصه في الساعات الماضية، بشأن قربه من الرحيل عن الزمالك، خاصة بعد غيابه عن المران.

باتشيكو يحسم قرار عودة أيمن حفني للزمالك

عقد أيمن حفني لاعب الزمالك السابق اجتماعا مع اللواء مستشار عماد عبد االعزيز رئيس النادي في وجود عبد الحليم علي مدير الكرة لبحث امكانية عودته للفريق واعلان اعتزاله في صفوف الزمالك.

ساسى يؤمن مستحقاته بشكوى ضد الزمالك قبل الرحيل

قرر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك تقديم شكوى " روتينية " ضد نادى الزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة لكي يتمكن من المطالبة بها رسميا عقب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالى، حيث ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع حاليا لأي نادي وفقا للوائح الاتحاد الدولى علي ان ينضم رسميا مجانا عقب نهاية الموسم مع الزمالك.

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