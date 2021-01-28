7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 27 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - جرت العديد من الأحداث الرياضية وانتعشت الساحة الرياضية بأخبار هامة اليوم الأربعاء 27 / 1 / 2021، لعل أهمها بيان الأهلي الذى طالب فيه اتحاد الكرة بالتحقيق في 3 وقائع تحكيمية.

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في 3 أزمات تحكيمية ويطالب بتفعيل دور الـVAR

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا، ظهر اليوم، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تطالب فيه بالتحقيق فيما يلي:1- تكرار الأخطاء القانونية من السادة الحكام التي أهدرت حقوقًا مشروعة لفريق الأهلي، وتسببت في خسارته 6 نقاط في 9 مباريات.

مصر تخسر بشرف من الدنمارك بالضربات الترجيحية في مباراة ماراثونية

خسر منتخب مصر من نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.

رسمياً..المقاولون العرب يعلن ضم 3 صفقات شتوية لتدعيم الصفوف أعلن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن ضم 3 صفقات شتوية لتدعيد صفوف الفريق خلال الميركاتو الجاري، وقال عادل في تصريحات خاصة، أن المقاولون نجح في ضم كل من، محمد رزق لاعب وسط إنبي، وأحمد حسن مكي، بالإضافة إلى أحد ناشئي الاتحاد، وذلك لتدعيم صفوف ذئاب الجبل خلال الموسم الجاري.

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا الخميس على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز، وشهدت قائمة الزمالك استبعاد مصطفى محمد بعد غيابه عن المران الأخير لرغبته في الاحتراف بالدوري الفرنسي، وعودة محمود علاء للقائمة. استبعاد مصطفى محمد وعودة محمود علاء لقائمة الزمالك أمام المقاصة إيهاب جلال عن رفض تدريب منتخب مصر: مبحبش حد يتفق معايا ويرجع في كلامه كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق المقاصة كواليس اعتذاره عن تدريب منتخب مصر قبل قدوم حسام البدري لأول مرة منذ رفض المهمة، مؤكدا :"من الصعب الإفصاح عن الأسباب، ولكن اتفقت على كل الأمور بشأن تدريب المنتخب، ولا أحب أن يكلمني أحد ويتراجع في كلامه، وكان من الممكن أن أضغط عليهم وأصل إلى ما أريد ولكن لا أحب فعل ذلك، وهم رجعوا معي في الاتفاق، رغم أنهم كانوا متمسكين بي للغاية، وأتشرف بتدريب منتخب بلدي ولكن الجميع سيحاسبني، وأتمنى محاسبتي بوجود الجهاز المتواجد معي.

شيكابالا يتدخل لإقناع مصطفى محمد بعرض جالاطا سراى تدخل محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أجل اقناع مصطفى محمد بالموافقة على عرض جالاطا سراى التركى الذى يرغب فى ضم اللاعب لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.